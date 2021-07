“Una novità all’interno della programmazione dell’estate Patricana – ha affermato Ilaria Perini, consigliere delegata ai servizi sociali – Un’iniziativa fortemente voluta per contribuire alla promozione di una cultura quanto più diffusa possibile che contrasti la violenza di genere, tema sociale molto complesso e delicato. In particolare, la testimonianza di Massimo Mangiapelo, autore del libro “La ragazza del Lago” nonché zio di Federica Mangiapelo, uccisa a soli 16 anni dal suo fidanzato sul Lago di Bracciano e, gli interventi di validi relatori, saranno un’occasione di confronto e di presa di coscienza di quanto il fenomeno stia dilagando. La pandemia ha fortemente accentuato il fenomeno e, dall’inizio dell’anno, sono decine le donne che hanno perso la vita all’interno delle mura domestiche, facendo emergere quanto già in parte sapevamo, ma la cui gravità forse ancora oggi non è percepita da tutti. Cogliamo questa opportunità affinché ci aiuti a comprendere la drammaticità della violenza di genere come violazione di diritti umani, ma soprattutto a non abbassare la guardia, a sensibilizzare, a spingere a denunciare”.

Redazione Digital