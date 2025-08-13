Uccisa a coltellate sul posto di lavoro, arrestato l’ex marito

Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate stamattina alle 11 a La Spezia dall’ex coniuge, 57 anni, che l’ha raggiunta nell’abitazione dove la donna lavorava come collaboratrice domestica. Dopo averla colpita con tre coltellate, tutte mortali, l’uomo è scappato. Si è costituito dopo un’ora ai carabinieri di Ceparana, dopo essersi liberato dell’arma del delitto. A dare l’allarme è stata la proprietaria della villa che ha chiamato il 118, intervenuto con ambulanza e automedica. All’arrivo dei soccorsi la donna era già in arresto cardiaco ed è morta poco dopo. corriere.it