Uccisa a coltellate in mezzo alla strada, era protetta in codice rosso. Una donna di 46 anni di origini marocchine, residente a Foggia, è stata uccisa a coltellate nel corso della notte. Il fatto è accaduto in vico Cibele, una traversa di via Nicola Parisi, a pochi passi dalla casa nel centro storico in cui la donna viveva.

A dare l’allarme alla polizia sono stati alcuni residenti, che hanno sentito le sue urla mentre la 46enne, presumibilmente, tentava di sfuggire al suo aggressore. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rincasata intorno alle due di notte e subito dopo sarebbe uscita per incontrare il suo assassino a pochi metri da casa. Ancora ignoti i motivi del delitto, ma gli investigatori della polizia, intervenuti sul posto, non escludono alcuna pista. A quanto si apprende, però la donna aveva presentato una denuncia nei confronti dell’ex compagno, suo connazionale ed era protetta dalla normativa “codice rosso”, che prevede tutele per le donne vittime di violenza domestica e di genere. Nella notte la strada è stata isolata per consentire i rilievi della scientifica, mentre proseguono gli accertamenti per risalire all’identità ddi chi l’ha aggredita e uccisa. corriere.it