Una donna di circa 51 anni, Maria Carmela Fontana, è stata uccisa a coltellate. Ancora ignote le ragioni dell’episodio, verificatosi attorno alle 14 in un’abitazione di via Fermi. Sul luogo dell’accaduto i carabinieri del comando locale, che si occupano delle indagini e l’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 col medico, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della signora. Stando a quanto trapelato, il marito della donna, Luigi Fontana di 54 anni, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Il femminicidio è avvenuto ad Altopascio (LU).