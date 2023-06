Uccisa a coltellate e trovata in un carrello della spesa, fermato un coetaneo

Uccisa a coltellate forse da un coetaneo in un appartamento a Primavalle. Una storia macabra e allucinante che coinvolge al momento due ragazzi di 17 anni: una giovane romana è stata uccisa e infilata in un sacchetto dell’immondizia, quindi caricata in un carrello della spesa e abbandonata vicino ai cassonetti di via Stefano Borgia. Un altro ragazzo, di origine nordafricana ma naturalizzato italiano, è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio di mercoledì. Ora si trova sotto interrogatorio in Questura. L’allarme è scattato alle 16 circa quando un passante ha notato il giovane spingere il carrello con il fagotto. Si è insospettito e ha deciso di chiamare la polizia. Gli agenti hanno subito aperto il sacco trovando il cadavere della ragazza. Non è chiaro a quando risalga il decesso della 17enne, una romana, forse sparita dalla sua abitazione. In poco tempo i poliziotti sono arrivati al palazzo dove si sarebbe consumato l’omicidio, nella vicina via Giuseppe Benedetto Dusmet: nell’androne e per le scale sono state trovate macchie di sangue. Gli investigatori della Squadra mobile e del commissariato Primavalle stanno svolgendo accertamenti in tutta la zona, insieme con la polizia scientifica. Sentiti i condomini del palazzo e anche numerosi testimoni. Non è chiaro ancora il movente del delitto. Da capire il tipo di relazione che c’era fra i due ragazzi. corriere.it