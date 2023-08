Uccisa a coltellate e lasciata nel bagagliaio della macchina, fermato l’ex marito

Il cadavere di una donna è stato trovato dai carabinieri a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, nel bagagliaio di un’auto. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 12.3o di oggi, giovedì, in via San Massimo in un’area condominiale. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio alla schiena che si sono poi rivelate delle coltellate A non molta distanza i carabinieri che conducono le indagini hanno anche rinvenuto una lama che verosimilmente sarebbe l’arma del delitto. Tempo qualche ora e gli stessi militari hanno anche proceduto al fermo del presunto autore dell’ennesimo femminicidio: si tratta di Salvatore Ferraiuolo, ex compagno della donna, un coetaneo con il quale aveva intrattenuto una relazione poi interrotta. A pomeriggio inoltrato la vittima è stata identificata per Anna Scala, 56 anni, originaria di Moiano, frazione di Vico Equense a non molta distanza dal luogo dell’omicidio. Era separata ed aveva una figlia residente a Gragnano. Secondo una prima ricostruzione, non ancora ufficialmente confermata, la donna stava aprendo il bagagliaio della sua autovettura quando si è avvicinato un uomo completamente vestito di nero. L’aggressore l’ha colpita con diverse coltellate, poi ha scaraventato il cadavere nel bagagliaio dell’auto ma non l’ha chiuso. Infine si è dileguato a bordo di uno scooter. I sospetti si sono subito concentrati sull’ex compagno della donna, Salvatore Ferraiuolo, di 54 anni. L’uomo è stato subito braccato ed ha provato a nascondersi nelle campagne circostanti. Dalle testimonianze e dalle verifiche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ad uccidere la 56enne sarebbe stato l’ex, un suo coetaneo. L’uomo, si è appreso con il passare delle ore, era stato denunciato dalla donna per stalking negli ultimi mesi. Inoltre, avrebbe minacciato più volte la vittima, squarciandole in un’occasione anche le ruote dell’autovettura. La caccia nei suoi confronti è partita contestualmente al ritrovamento del cadavere.