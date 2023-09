Uccide l’ex compagna poi si ammazza, lui era stato già denunciato

Un uomo ha ucciso l’ex compagna a Marsala, nel Trapanese, nella serata di ieri, e si è poi tolto la vita. L’uomo, originario di Valderice, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la ex, Marisa Leo, 39 anni, originaria di Salemi e dipendente di una cantina di Mazara del Vallo. I rapporti tra Marisa e Angelo non erano più quelli di una volta e i due non vivevano più insieme. Ieri nel tardo pomeriggio la tragedia. Un automobilista che transitava lungo l’autostrada A29 in direzione Mazara, all’altezza di Gallitello, nel territorio di Calatafimi, si accorge che un uomo ha in mano una pistola e si trova su un cavalcavia, segue tutto e sgomento chiama subito la polizia. Sul posto la polstrada che accerta la morte dell’uomo, è Angelo Reina. Immediata la telefonata alla Squadra mobile di Trapani, all’arrivo sul posto gli investigatori trovano l’automobile di Reina, all’interno ci sono delle armi. Da qui è partita l’indagine per capire a cosa fossero state utilizzate. Un rapido giro di informazioni con le famiglie e si apprende che l’uomo avrebbe dovuto incontrare nell’azienda agricola di famiglia l’ex convivente Marisa Leo. Viene allora chiamato più volte il cellulare della donna ma nessuna risposta. Intanto gli investigatori si avviano verso l’azienda tra Marsala e Mazara. Qua viene trovata l’automobile della donna, una ricerca veloce e infine il ritrovamento del corpo senza vita di Marisa. L’ex compagno le aveva sparato. Per lei non c’era più nulla da fare. Il corpo dopo un primo esame del medico legale è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Marsala. Sgomento a Salemi dove la vittima era molto conosciuta ma anche a Marsala e a Valderice, luogo di nascita dell’uomo. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Nel 2020 la donna fece una denuncia per stalking, ma evidentemente la situazione è stata sottovalutata. Secondo una prima ricostruzione il killer, Angelo Reina, avrebbe dato appuntamento alla donna nell’azienda di famiglia, in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, e l’ha uccisa. Poi si è recato su un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. A trovare il corpo è stata la polizia stradale. Marisa Leo, 39 anni, lavorava presso le cantine «Colomba Bianca» dove si occupava di marketing. Lascia una figlia di 3 anni. corriere.it