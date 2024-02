Uccide la moglie in mezzo alla strada, presa a coltellate davanti alla gente

Femminicidio a Fornaci di Barga, frazione del comune lucchese di Barga che si trova in Valle del Serchio: nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio, poco prima delle 18, un uomo ha ucciso a coltellate la moglie in strada. L’uomo si chiama Vittorio Pescaglini, 56 anni, abita a Fabbriche di Vallico, nel comune di Vergemoli: dopo l’omicidio ha chiamato i carabinieri per avvisarli del suo gesto e si è costituito. La vittima è Anna Maria Ferreira, di origini brasiliane. Secondo quanto ricostruito l’uomo ha aspettato la moglie in macchina. Quando lei è arrivata, è sceso dalla sua Fiat Punto e l’ha accoltellata in mezzo alla strada, in via Cesare Battisti. Poi ha chiamato le forze dell’ordine. Diverse persone hanno assistito all’omicidio. Secondo alcune testimonianze la vittima ha cercato di fuggire e mentre scappava l’uomo l’ha raggiunta accoltellandola. Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo del delitto, per la donna non c’era nulla da fare se non constatarne l’avvenuto decesso. Secondo le prime ricostruzioni i due si stavano separando. E la donna era andata via di casa. «Sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l’ennesimo femminicidio. Stavolta consumato sul nostro territorio – commenta in una nota, la sindaca di Barga, Caterina Campani – Un’altra donna uccisa dall’ex marito. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più accettabile. Essere uccise per mano di un uomo non è più tollerabile». corriere.it