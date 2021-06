Duplice omicidio a Trevignano. Un uomo di 34 anni, con precedenti penali e tossicodipendente, ha ucciso la madre di 65 e un’altra donna di 76, vicina di casa, con una rudimentale, ma acuminata lancia di legno, prima di essere bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Ora è piantonato in trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale di Bracciano. I militari stanno cercando di fare luce su quanto accaduto alle 13 di domenica in un complesso residenziale in via di Vigna Rosa.

Dopo aver ucciso le due donne il trentaquattrenne si è dato alla fuga in macchina, ma è stato rintracciato poco dopo dalle pattuglie dell’Arma che lo hanno bloccato. L’uomo avrebbe investito alcuni ciclisti sulla strada per Bracciano.. Poi ha tentato una reazione anche nei confronti dei carabinieri, ma è stato subito immobilizzato. Sono in corso accertamenti da parte del nucleo investigativo di Ostia per ricostruire la vicenda e individuare anche il movente del duplice omicidio: non si esclude che possa esserci fra le ipotesi anche le richieste di soldi da parte dell’uomo per l’acquisto di stupefacenti alla madre. corriere.it