Uccide la madre a coltellate, poi scappa e si consegna ai Carabinieri

Omicidio in famiglia a Chiari, nel Bresciano: nella notte un 21enne, che si è già consegnato spontaneamente ai carabinieri di Cremona dopo la fuga, ha ucciso la madre a coltellate nell’abitazione di famiglia in via Tagliata. Il ragazzo si chiama Eduart Xhani, la madre, vittima, si chiamava Meleqe Lusha e aveva 39 anni. La famiglia è di origine albanese. I due vivevano sotto lo stesso tetto da soli, i due si erano trasferiti in questo appartamento (ma vivevano a Chiari da molto tempo) da agosto, il figlio era nato a San Bonifacio (Verona). Il delitto è avvenuto la notte scorsa. Il giovane, dopo aver ucciso la madre, si è allontanato e solo successivamente si è consegnato ai carabinieri a Cremona. Sul posto i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e chiarire il movente. Sulla vicenda, al

momento, c’è il riserbo da parte degli investigatori. Sul posto, intanto, vi sono i quattro fratelli della donna sin dalle prime ore della mattina. corriere.it