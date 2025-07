Uccide la compagna soffocandola in mezzo alla strada, arrestato

Ha ucciso l’ex compagna soffocandola, alla fine di un litigio avvenuto a poche centinaia di metri dalla casa della donna a Macherio (Monza). La vittima è una 34enne peruviana, Geraldine Yadana Sanchez. L’ex compagno, Alexander Villcherrez Quilla, connazionale, è stato fermato e interrogato dai carabinieri, alla presenza del sostituto procuratore Michele Trianni, magistrato di turno al momento del fatto, avvenuto poco prima della mezzanotte tra il 16 e il 17 luglio in via Visconti. Il fatto sarebbe avvenuto in un’area dismessa. A chiamare il 112 sono stati i due figli della coppia, di 14 e 17 anni: preoccupati dal mancato ritorno a casa della madre, sono scesi in strada e hanno scoperto quello che era successo. Secondo quanto riferito dallo zio della vittima, un anno fa Geraldine Yadana Sanchez aveva lasciato Lima assieme ai figli, per sfuggire alle violenze del suo ex convivente, nonché padre dei due figli, già denunciato più volte in Perù. L’uomo sarebbe arrivato in Italia 5 o 6 mesi fa, e la avrebbe perseguitata per ricominciare la relazione. In Italia, la donna lavorava come badante e colf. Alexander Villcherrez Quilla è stato sottoposto a fermo per i reati di omicidio volontario e atti persecutori. corriere.it