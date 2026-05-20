Ubriaco in mezzo alla strada aggredisce camerieri, in Ciociaria fermato

Personale della Polizia di Stato, nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio, è intervenuto in via Prenestina per una segnalazione di lite in strada. Nello specifico, gli operatori del Commissariato di P.S. della città termale intercettavano due soggetti, residenti a Fiuggi, che in evidente stato di ubriachezza, si aggiravano nei pressi di un locale. Uno dei due soggetti, un uomo di circa 50 anni, all’atto del controllo, iniziava ad avere un atteggiamento ostile e insofferente all’attività degli operatori, aggredendoli prima verbalmente con minacce e insulti e successivamente ponendo in essere forte resistenza sferrando dei calci. Alla luce di quanto emerso, il soggetto veniva arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale e posto agli arresti domiciliari presso la propria dimora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione Digital