Ubriaco alla guida, in Ciociaria ritiro immediato della patente

I Carabinieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, hanno deferito in stato di libertà un uomo per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Nello specifico, i Carabinieri hanno denunciato un 48enne che, nel corso di un controllo effettuato in Castelnuovo Parano, veniva sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,21 g/l, superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente. A seguito degli accertamenti eseguiti, nei confronti dell’interessato si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e al deferimento alla Procura della Repubblica di Cassino. Il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone prosegue con costante impegno l’attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

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