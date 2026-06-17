Ubriaco alla guida, in Ciociaria ritiro della patente e sequestro del veicolo

I Carabinieri hanno deferito all’autorità giudiziaria un 40enne della provincia di Caserta per i reati di falsità materiale commessa dal privato e guida in stato di ebbrezza. I militari hanno intercettato l’uomo mentre percorreva la via Anticolana alla guida di un autocarro immatricolato in Francia e durante le fasi del controllo, appariva evidentemente sotto l’influenza di sostanze alcoliche, pertanto, veniva sottoposto ad accertamenti volti a verificare la guida in stato di ebrezza mediante etilometro, appurando un tasso alcolemico di oltre 3 volte la soglia massima stabilità dalla legge in 0,5 g/l. L’atteggiamento del conducente, a cui era stata già sospesa la patente di guida, ha insospettito i Carabinieri addetti al controllo che hanno deciso di approfondire le verifiche, trovando nella sua disponibilità una carta d’identità elettronica che presentava il microchip rimosso chirurgicamente. L’asportazione del chip non è un danno accidentale ma una manomissione deliberata volta ad impedire la corretta lettura dei dati biometrici e digitali contenuti nel supporto, alterando la struttura originale e la conformità della carta alla legge nazionale, configurando una vera e propria contraffazione del documento. Oltre ai fatti penalmente rilevanti di cui dovrà rispondere dinnanzi all’autorità giudiziaria, all’uomo sono state applicate le sanzioni accessorie previste dal codice della strada, col fermo amministrativo del veicolo.

Redazione Digital