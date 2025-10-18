Ubriaco alla guida, in Ciociaria patente ritirata e multa salata

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 31enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, alla guida di un’autovettura di proprietà di un familiare, è stato fermato per un controllo stradale nella frazione Sant’Angelo in Theodice. Durante il controllo, i militari hanno rilevato segnali che indicavano una possibile guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all’accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, valore che configura una violazione penale ai sensi del Codice della Strada. A seguito della verifica, è stata ritirata la patente di guida, che sarà trasmessa alla Prefettura di Frosinone per l’emissione del decreto di sospensione e l’invito al conducente a sottoporsi a visita medica presso la commissione competente. Per quanto concerne la posizione giudiziaria, la Procura della Repubblica di Cassino, valutati gli elementi raccolti, potrà disporre il rinvio a giudizio dell’indagato. I Carabinieri della Compagnia di Cassino ribadiscono il proprio impegno costante nella tutela della sicurezza stradale, invitando tutti gli automobilisti a rispettare le norme per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Redazione Digital