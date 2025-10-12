Ubriaco alla guida, in Ciociaria patente ritirata e macchina sequestrata

Durante la notte del 4 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 31enne incensurato, residente a Piedimonte San Germano, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, fermato nel centro abitato di Piedimonte San Germano mentre era alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto al test con l’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico significativamente superiore ai limiti consentiti dalla legge. A seguito dell’accertamento, i Carabinieri hanno contestato l’illecito penale e provveduto al ritiro della patente di guida, che sarà trasmessa alla Prefettura di Frosinone. Quest’ultima disporrà la sospensione della patente e richiederà al conducente una visita medica presso la commissione locale competente. Dal punto di vista giudiziario, nei confronti del conducente verrà instaurato un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Cassino, all’esito del quale potrà essere applicata una sanzione pecuniaria o l’arresto. I Carabinieri della Compagnia di Cassino ribadiscono il proprio impegno costante nella tutela della sicurezza stradale, invitando tutti gli automobilisti al rispetto delle norme per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

Redazione Digital