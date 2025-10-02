Ubriaco alla guida, in Ciociaria patente ritirata e macchina sequestrata

Denunciato un 56enne originario di Roma per guida in stato di ebbrezza alcolica a Isola del Liri (FR). All’etilometro è risultato con un tasso alcolemico di quasi 2 G/L, quando il limite massimo consentito è 0,5. Si tratta di un tasso altissimo e che certamente non gli avrebbe consentito di continuare la guida senza provocare incidenti. La patente ritirata e la Fiat Panda su cui viaggiava, sequestrata. Un altro veicolo, un Fiat Ducato, è stato invece sequestrato in Via Pirandello perché senza assicurazione.

Redazione Digital