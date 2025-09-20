Ubriaco alla guida, in Ciociaria macchina del padre sequestrata e patente ritirata

Ubriaco alla guida, in Ciociaria patente ritirata e macchina del padre sequestrata. A Sora è stata controllata una Volkswagen Tiguan con a bordo un 20enne. Al controllo alcolemico il conducente è risultato positivo, con 1,1 g/l di rilevamento minimo. La patente è stata ritirata e l’autovettura, del padre, sottoposta a fermo amministrativo. Si tratta di una gravissima violazione per un guidatore inesperto che circolando era esposto a un grave pericolo ed esponeva allo stesso pericolo tutti gli utenti della strada.

Redazione Digital