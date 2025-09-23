Ubriaco alla guida di un tir, panico in Ciociaria patente ritirata

La Polizia di Stato ha fermato, in autostrada, all’altezza di Frosinone, un uomo alla guida di un tir in forte stato di ebbrezza alcolica. Numerose le telefonate giunte alla Sala Operativa da parte di automobilisti in transito sull’ A1 che segnalavano la presenza di un Tir che effettuava manovre pericolose sbandando vistosamente e invadendo la corsia d’emergenza, creando serio pericolo per la circolazione. A quel punto gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone a bordo di due pattuglie si mettevano alla ricerca dell’autoarticolato riuscendo a raggiungerlo. A causa degli evidenti sbandamenti del tir, un equipaggio iniziava a rallentare il traffico che seguiva il mezzo pesante, mentre l’altro gli intimava l’alt, tanto che l’uomo alla guida del mezzo arrestava la sua corsa nella corsia centrale dell’autostrada. Da subito il conducente appariva in evidente stato di alterazione e all’interno della cabina di guida venivano rinvenute numerose bottiglie di superalcolici. Sebbene poco collaborativo, veniva sottoposto al test per il controllo del tasso alcolemico nel sangue presso l’ospedale di Frosinone con un tasso alcolemico pari a 2.63 gr/l. L’uomo veniva denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e quindi deferito alla Procura della Repubblica di Frosinone, con il conseguente ritiro della patente.

Redazione Digital