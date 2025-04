Ubriaco alla guida danneggia macchina in sosta, in Ciociaria patente ritirata

I Carabinieri della Compagnia di Cassino (FR), intervenuti per il danneggiamento di un’autovettura in sosta, hanno ritirato la patente di guida al conducente del veicolo autore del danneggiamento per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’uomo, mentre percorreva una via del centro della Città Martire, alla guida della propria autovettura Fiat Punto, impattava contro un’auto regolarmente parcheggiata sulla pubblica strada. Il conducente, sottoposto a controlli da parte dei militari intervenuti, appariva in evidente stato di ebbrezza alcolica e a specifico invito rifiutava di sottoporvi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico. Pertanto veniva sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. Oltre al ritiro immediato della patente di guida, per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Frosinone, è scattato il fermo amministrativo del veicolo che è stato prelevato da ditta autorizzata.

Redazione Cassino