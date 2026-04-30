Ubriaca alla guida in Ciociaria, patente ritirata e multa salata

Personale della Polizia di Stato nella giornata di ieri, a Cassino, ha denunciato una donna per guida in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, verso le 19, una pattuglia del reparto volanti del locale Commissariato di P.S., interveniva presso viale dell’Università dove era stata segnalata la presenza di una donna in stato confusionale, a bordo di un’autovettura. Gli operatori giunti sul posto constatavano un sinistro stradale appena verificatosi, nel particolare, che una vettura era andata ad impattare contro un palo dell’illuminazione. La conducente del veicolo in effetti era proprio la donna oggetto di segnalazione, che, fin da subito, appariva in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta probabilmente ad assunzione di bevande alcoliche. In effetti, la donna sottoposta ad accertamento etilometrico, risultava positiva e pertanto veniva deferita all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Redazione Digital