Tutto viola in Italia, migliaia di visitatori ecco i giorni della lavanda

Non tutti sanno che per ammirare le distese viola-blu dei campi di lavanda non occorre andare fino in Provenza: da giugno a fine luglio (o metà agosto, per le varietà tardive) anche i campi dell’Oltrepo si accendono di colori per la fioritura di questa pianta spettacolare, profumatissima e dalle mille proprietà. Tra le prime imprenditrici agricole ad azzardarne la coltivazione da queste parti, in un territorio tradizionalmente vocato al vino, è stata Elena Vicentini, dell’azienda agricola biologica a conduzione famigliare Impoggio di Borgoratto Mormolo (Pavia), un’ora da Milano. A ispirarla, un ricordo materno. «Mia mamma aveva memoria di una coltivazione di lavanda avviata da queste parti molti anni fa e poi abbandonata: mi sono documentata, ho visto che i nostri terreni, leggermente alcalini e ben drenati, erano adatti e ho deciso di provare. Anche perché, da apicoltori, volevamo inserire fiori che fossero interessanti per le api». Era il 2009 e, dopo Elena, tante altre aziende — anche quelle prima un po’ scettiche — hanno avviato con successo questa produzione.

Impossibile dire quanti siano oggi i campi coltivati con questa pianta nell’Oltrepo, ma ormai Borgoratto è conosciuto come il «Paese della lavanda». E in primavera non mancano i visitatori, tra scolaresche e turisti. Nessuna coltivazione intensiva, però: da queste parti si trovano solo piccoli quanto scenografici appezzamenti — quello di Elena è di 4mila mq — che, nella maggior parte dei casi, vengono coltivati a mano. «Nel nostro lavandeto coltiviamo varietà Officinali e Ibride, le Lavandin, viola, rosa e bianche, che hanno tempi di crescita e fioritura diversi, ma anche proprietà differenti», spiega Elena Vicentini, oggi a capo dell’azienda di famiglia dopo essere partita, giovanissima, per l’Africa e aver vissuto a Londra. «Mio nonno mi aveva individuato come erede dell’attività, ma a 20 anni io volevo vedere il mondo e a darmi i soldi è stato proprio lui: era sicuro che, alla fine, sarei tornata qui. Così sono partita, ho vissuto due anni in Africa, mi sono trasferita a Londra e, infine, sono tornata in Italia per aprire un pub a Castelvetro piacentino. Un viaggiare continuo che, come aveva previsto il nonno, mi fatto capire quanto fosse bello il mio territorio. Così, a 40 anni, sono tornata a Impoggio insieme a Paolo, mio marito, che nella vita fa tutt’altro ma poi, la sera e i fine settimana, è impegnato in azienda insieme a me e ai miei genitori. Arrivare a questo lavoro dopo tante esperienze diverse mi ha permesso di farlo con una consapevolezza che a 20 anni non avrei potuto avere. Oggi, più che imprenditrice, mi considero una dipendente della natura: è lei il mio primo datore di lavoro». Alla Impoggio oggi si coltivano principalmente la varietà officinale (più delicata) e la Lavandin. I fiori della prima, dal colore più intenso, servono per produrre un olio essenziale dalle proprietà rilassanti, calmanti, antisettiche e antimicrobiche, oltre che utile per alleviare dolori muscolari, mal di testa e disturbi digestivi. La Lavandin, invece, è un ibrido creato dall’uomo: è quella che si coltiva principalmente in Provenza, più resistente, e i cui fiori vengono impiegati anche nell’industria cosmetica per l’inconfondibile fragranza, la stessa dei sacchettini che utilizziamo per profumare la biancheria nei nostri armadi. «Poi coltiviamo anche erbe aromatiche, bacche di goji, nocciole, uva e piante da frutto, tanto che da qualche anno abbiamo messo a punto il percorso (accreditato da Regione Lombardia) «Non solo lavanda», proprio per accompagnare i visitatori che ci contattano alla scoperta di tutte le coltivazioni e di come queste influiscono sulla qualità del miele delle nostra api: la soddisfazione sta nel vedere le persone tornare, anche a distanza di tempo, portando amici e parenti». Per una visita o, semplicemente, per una cena in agriturismo (solo nel weekend, prenotazioni aziendaagricolaimpoggio.com), dove vengono proposti menu degustazione a base di lavanda, dall’antipasto al dolce, insieme agli altri prodotti dell’azienda, e a volte al tramonto anche suggestivi concerti in mezzo ai fiori. Prima di salire in auto, si può fare una tappa nello spaccio dove scegliere tra sacchettini profumati, oli essenziali, zuccherini digestivi a base di lavanda e menta, miele o marmellate. corriere.it