Tutto viola in Ciociaria, boom di turisti ecco i giorni della lavanda. Un campo di lavanda che in questo periodo si colora interamente di viola. Numerosi visitatori a San Giorgio a Liri (FR) per fotografare questo paesaggio, altri per fare yoga o per trovare un po’ di relax. Il campo è curato da Valentina Caprio che è tornata da New York per realizzare questo progetto.

Redazione Cassino