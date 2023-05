Tutto a forma di pene e di vagina, apre la pasticceria Mr. Dick

Con l’inaugurazione della nuova sede in via Borgo di San Pietro 21/A, è ufficialmente arrivata a Bologna «la pasticceria più sexy d’Italia». Si tratta ovviamente di Mr. Dick, la cui proposta ha fatto il giro del mondo soprattutto per la tipologia di prodotti e il messaggio che vuole trasmettere. Al posto delle tartellette di frutta o dei bignè che fanno parte da tempo immemore della pasticceria tradizionale, i bolognesi potranno gustaredolci molto particolari, a cominciare da waffles, tortini, cupcakes e altre leccornie a forma di pene o di vulva, che, a seconda delle preferenze del cliente, possono essere guarniti con crema, panna, cioccolato e tanti altri gusti. «L’idea alla base di questo modello di pasticceria» dice Claudia, cotitolare della sede di Mr. Dick, «è contemporaneamente offrire alla gente divertimento e abbattere i tabù legati al sesso». «Il nostro è un prodotto tendenzialmente teen. Lo apprezzano prevalentemente i più giovani, a cominciare dai liceali» prosegue Claudia. Tuttavia, alla luce dell’esperienza delle altre sedi in Italia, il pubblico che ama questo nuovo modo di fare pasticceria è in realtà piuttosto variegato: «Oltre a ragazzi, i nostri prodotti sono molto richiesti non solo da studentiuniversitari, ma anche e con una certa frequenza da persone più adulte, con un’età che supera i quarant’anni». Oltre alla semplice curiosità o al desiderio di fare qualche scherzo tra amici, dolci come quelli offerti da Mr. Dick possono essere l’ideale anche per eventi come la ricorrenza di San Valentino, le feste di compleanno o gli addii al celibato. Per quanto riguarda il futuro della neonata sede di via Borgo di San Pietro, è difficile fare previsioni: «Attività come questa» aggiunge Zucchini «rappresentano tendenze e cambiamenti in atto nel commercio di oggi. Bologna è sicuramente una città che è pronta ad abbracciare questo cambiamento nel mondo della ristorazione e negli altri settori. Nel caso di Mr. Dick sarà ovviamente il mercato a decretarne il successo. Dal mio punto di vista, sulla base anche dei riscontri positivi nelle altre città, una pasticceria come questa potrebbe avere successo». L’intenzione della pasticceria Mr. Dick è quindi dare divertimento e svago a clienti di ogni genere e età, mettendo quindi da parte disagi, pregiudizi e avversioni varie nei confronti di tutto ciò che riguarda il sesso, rendendo così naturale l’armonia tra golosità e «eros». corriere.it