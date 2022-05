Tutti in Bici in Ciociaria, ecco la pedalata per adulti e bambini

Prima edizione di “In Bici”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Polaris che si terrà domenica 5 giugno a Sora. Una pedalata amichevole rivolta sia ai grandi che ai più piccoli per trascorrere insieme una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento.

“Dopo due anni di pandemia abbiamo voluto proporre una manifestazione per tornare a trovarsi insieme e nel contempo promuovere la cultura per una mobilità sostenibile ed il rispetto per l’ambiente – ha affermato il presidente di Polaris, Roberta Alonzi – L’evento avrà inizio alle 9 con ritrovo presso il Centro Commerciale ‘La Selva’. Da qui il percorso seguirà via Romana Selva, via San Giorgio, via Vado Pescina, via Carpine, via Agnone del Prato, via Salceto, via Santa Rosalia, via Tofaro, via Canale Mancini, via Barca San Domenico per poi giungere all’arrivo presso il Centro Commerciale ‘La Selva’. Al termine dell’evento, previsto per le 12, l’Associazione Polaris offrirà a tutti i partecipanti una merenda al sacco. Non solo, ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un numero per l’estrazione con premio una bicicletta. L’iscrizione è gratuita. Per partecipare a “In Bici” è necessario compilare, entro il prossimo 4 giugno, i moduli distribuiti presso le seguenti attività commerciali: Yamamay (Centro commerciale La Selva), Panificio Di Pucchio (in via Ponte Ricciotto), Street cafè Bar (via Carpine 2), Il Tempio (via Barca San Domenico). I minori devono essere accompagnati da un adulto. Vi aspettiamo numerosi”. Info: polaris.aps.sora@gmail.com

Redazione Sora