Tutti gli stranieri vogliono sposarsi in Italia, boom di prenotazioni in Ciociaria

L’Italia è prima nella classifica dedicata alle «Honeymoon Destination». Un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche del nostro Paese, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive. Quasi 1 miliardo di euro il fatturato generato dalle nozze di stranieri nel 2024 e per l’anno corrente si prospetta ulteriore crescita. Questa nuova tendenza turistica finisce per intercettare anche il mondo delle fiere. In questi giorni Roma oltre 70 buyer provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamenrot per l’undicesima edizione di BMII, cioè la Borsa del Matrimonio in Italia Destination Wedding, un evento che incrementa il turismo legato al mondo delle nozze con attività di internazionalizzazione. D’altronde il sogno di molti stranieri è quello di sposarsi in Italia per giurarsi eterno amore tra dimore storiche e location mozzafiato, gustando ottimi cibo e vino e immergendosi in una esperienza a tutto tondo nello stile e nella cultura italiana. Non solo i VIP, da George e Amal Clooney al più recente sì della coppia Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia. Un territorio di inestimabile bellezza, scenario perfetto per matrimoni eleganti e raffinati, come quelli realizzati nelle residenze reali, tra cui la “Corona delle Delizie” dei Savoia, patrimonio dell’UNESCO, dove è possibile vivere l’atmosfera di uno straordinario patrimonio culturale. Una varietà di attività tra cime montuose, colline e laghi per gli appassionati di sport, oltre a musei di fama mondiale, con antichità e arte contemporanea, oltre a capolavori barocchi e Art Nouveau per gli amanti della cultura. Vini e prelibatezze gastronomiche per gli amanti del cibo. Gli stranieri che scelgono l’Italia desiderano un evento memorabile e personalizzato, immerso nell’atmosfera unica e romantica che il Paese sa offrire, tra location mozzafiato e uniche come ville storiche e castelli, vigneti e agriturismi, resort sul mare o sui laghi, fino a un’esperienza fiabesca in borghi medievali e giardini…anche molto particolari. È il caso del Sacro Bosco di Bomarzo, nel Lazio, un giardino manierista della metà del ‘500 che, oltre ad essere una realtà museale, è anche location per matrimoni ed eventi esclusivi, con ristorante interno al Parco che permette di realizzare anche ricevimenti al chiuso. La tradizione culinaria italiana è uno dei maggiori richiami per gli stranieri. Vogliono sorprendere i propri ospiti con menù di alta qualità, ricchi di sapori autentici e genuini. Ma non solo. Tra le esperienze più richieste quelle che permettono un’immersione nella cultura e nella enogastronomia italiana: è il caso del Casale VerdeLuna Wine Resort, a Piglio in provincia di Frosinone, che oltre a un’introduzione al mondo della produzione vinicola – con visita ai vigneti e alla cantina per conoscere le diverse varietà di uva e il processo di vinificazione, dalla vendemmia alla fermentazione, dall’invecchiamento all’imbottigliamento – crea un’esperienza degustativa che abbini tre diverse etichette del vino Cesanese a piatti cucinati con ingredienti tradizionali ciociari.

Redazione Digital