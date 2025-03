Tutti con il naso all’insù, eclissi solare ecco le immagini

Tutti con il naso all’insù per guardare l’eclissi di Sole visibile dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta. L’appuntamento sarà a a partire da sabato 29 marzo attorno alle 11.35, per raggiungere poi il suo culmine alle 12.03 terminando alle 13.43. Nelle regioni settentrionali, l’eclissi parziale di Sole sarà particolarmente evidente: in Valle d’Aosta, al momento di massima copertura, il Sole sarà oscurato per circa il 12%, il massimo in Italia per questa occasione, mentre a Torino l’occultazione sarà del 10, comunque alta. Il tutto meteo permettendo, ovviamente, anche se, dalle previsioni, le due regioni dovrebbero godere del bel tempo proprio sabato. L’eclissi è un fenomeno che si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole e proietta dunque la sua ombra sulla Terra oscurando il Sole. Può essere parziale, totale o anulare. In un’eclissi parziale, come quella di sabato, solo una parte del Sole viene oscurata dalla Luna e non si raggiunge la fase di totalità, in cui è possibile ammirare la corona solare. Secondo gli esperti della Casa dell’Astronomia di Heidelber il 29 marzo la luna nuova si posizionerà appunto tra il nostro pianeta e il sole, coprendo parzialmente il disco. Il fenomeno non causerà un buio completo come nelle eclissi totali, ma il sole sarà ridotto a falce, la sua luce risulterà attenuata e le ombre diventeranno molto più nette. «Ricordiamo di non guardare mai il Sole direttamente – sottolinea l’Inaf, l’istituto nazionale di astrofisica – né durante un’ eclissi (parziale o totale che sia) né in qualsiasi altro momento. Per evitare danni alla vista è necessario utilizzare opportuni sistemi di protezione e/o strumenti per l’osservazione sicura del Sole, per esempio utilizzando occhialini appositi. Sono facilmente reperibili, cercate la sigla Iso 12312-2». Ma dove vederla? «Meglio gli spazi aperti e lontano dai centri abitati – spiegano ancora dall’Inaf-. Altura o montagna permetteranno di godere dello spettacolo». corriere.it