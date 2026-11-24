Mancava dal 3 gennaio, ora si ripresenterà per ben tre mesi di fila: riecco la Superluna, pronta a fare sfoggio del suo luminoso fascino non solo il 24 novembre, bensì anche tra un mese esatto – sì, proprio alla vigilia di Natale – e il 22 gennaio. Appassionati di astronomia a rapporto, dunque: quella di stasera, la cosiddetta Superluna del Castoro, al perigeo – ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra –, raggiungerà una distanza dal nostro pianeta di «soli» 360.768 chilometri. Da qui le sue apparenti maggiori dimensioni rispetto a quella che l’ha preceduta (362.312) ma non a quella che la seguirà (356.740). A onor di cronaca, tale momento si verificherà solo alle 21.58 di domani, tuttavia siccome il disco bianco diventerà effettivamente pieno già alle 15.53 di oggi – quando il Sole sarà ancora alto nel cielo –, va da sé che la serata migliore per ammirarlo sia proprio quella che ci attende tra poche ore. Come di consueto va ribadito che il termine «Superluna» non ha alcuna valenza scientifica, ma viene comunemente utilizzato per indicare quella speciale situazione in cui il nostro satellite transita ad almeno il 90% del massimo perigeo possibile proprio mentre risulta visibile – perlomeno in alcune aree del mondo – nella sua interezza. In particolare, questa Superluna apparirà poco più del 6% più grande e un po’ più luminosa di una Luna piena media, ma solo un osservatore esperto potrebbe forse rendersene conto», spiega in proposito l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. A suo giudizio, infatti, «si tratta di variazioni tutt’altro che eclatanti, che però aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato». Proprio il Virtual Telescope Project potrà peraltro fare al caso di chi non dovesse riuscire a vedere la Superluna a causa delle nuvole o di altri programmi personali in quanto ne trasmetterà le immagini in diretta streaming su YouTube: inizio programmato per le 16.30. Ma come mai quelle che cadono in questo periodo dell’anno vengono tipicamente associate al castoro? Al pari delle altre, tutto deriva dalla tradizione dei nativi americani: il riferimento in questo caso è all’abitudine degli operosi roditori di intensificare la costruzione delle tane e delle dighe e di accumulare provviste in vista dei mesi più freddi proprio intorno a novembre. Inoltre, come spiegato da Almanac, «all’epoca del commercio delle pellicce in Nordamerica, questa era anche la stagione in cui i castori venivano catturati per ottenere le loro spesse pelli pronte all’uso per l’inverno». Inverno giusto in riferimento al quale la prossima Superluna – quella del 24 dicembre – si chiamerà “Superluna Fredda”. corriere.it