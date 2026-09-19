Tutti collegati su Raidue, in Tv la Nazionale italiana è in finale Forza Azzurri

“Da Veroli (FR) a Ottawa, un traguardo storico che merita la ribalta più prestigiosa: la Nazionale italiana di basket in carrozzina conquista per la prima volta l’accesso alla finale dei Campionati Mondiali e questa sera la sfida per l’oro contro l’Australia andrà in onda in diretta su Raidue a partire dalle 22.45 italiane – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – L’approdo alla finalissima corona la marcia trionfale degli azzurri guidati da coach Carlo Castellucci, arrivati a Ottawa da outsider ma capaci di vincere tutte le partite disputate nel torneo, compresa l’affermazione nel girone contro i campioni uscenti degli Stati Uniti e di garantirsi la prima medaglia mondiale nella storia della Federazione, migliorando il quarto posto del 2010. Complimenti agli atleti e allo staff tecnico, anche questa sera tutti gli italiani saranno con voi”.

Redazione Digital