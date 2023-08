Tutor spenti in autostrada, rilevatori di velocità bloccati

Cartelli sbarrati, insegne tolte: in alcune tratte autostradali da qualche tempo i Tutor sono stati disattivati. I rilevatori che calcolano la velocità media dei veicoli sono stati spenti a causa dei lavori che stanno interessando diverse tratte autostradali: in particolare sono stati spenti i tutor della A6 (Torino-Savona) e della A7 (Milano-Genova) e A26 (Genova-Gravellona Toce). La sospensione è momentanea e dovuta all’impossibilità con il cambio continuo dei limiti dovuto ai cantieri di registrare la velocità media delle auto che procedono. Secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera dalla Polizia Stradale, “sulle suddette autostrade la Polizia Stradale sta comunque svolgendo servizi di controllo della velocità istantanea attraverso apparecchiature di rilevazione mobili. Una volta completati i lavori, con la rimozione dei cantieri, sarà possibile ripristinare i controlli della velocità media con il sistema Tutor”. I Tutor sono entrati in funzione il 23 dicembre 2005 e dopo un solo anno dalla loro introduzione, sulle tratte interessate, il tasso di mortalità si era già ridotto del 51%. Il sistema viene gestito autonomamente dalla Polizia Stradale, ma c’è un continuo confronto con le concessionarie per l’attivazione sulle diverse tratte. Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia la società è in costante contatto con la Polizia Stradale per la riattivazione dei sistemi di rilevazione, che si conta potranno avvenire, almeno su alcune tratte elementari, entro la fine dell’anno. corriere.it