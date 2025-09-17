Turisti respingono migranti che cercano di sbarcare, ecco le immagini

Un’imbarcazione carica di migranti è stata respinta verso il mare da turisti sull’isola greca di Gavdos, evento che ha suscitato grande attenzione mediatica. Successivamente, la barca è stata intercettata da una pattuglia di Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere, che ha poi condotto i migranti al porto dell’isola. La situazione migratoria nelle isole greche rimane critica: solo lo scorso weekend circa 850 migranti sono arrivati sulle isole di Gavdos e Creta, confermando l’intensificarsi dei flussi verso la Grecia. Questi arrivi continuano a sollevare preoccupazioni sulla capacità di gestione e accoglienza nei territori più esposti al fenomeno. corriere.it