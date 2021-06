“Sono sempre più numerosi i visitatori e le famiglie che soprattutto nel fine settimana vengono a Isola del Liri per ammirare le nostre bellezze naturali e il nostro particolare e unico contesto urbano – ha affermato il sindaco di Isola del Liri, Massimilano Quadrini – Saluto e ringrazio le iniziative dei soggetti privati, che muovendosi in sintonia con Enti pubblici, con il sostegno decisivo di sponsor e imprenditori, stanno dando un impulso fondamentale allo sviluppo di un turismo “di prossimità” sempre più consapevole e sostenibile. Iniziative come quelle di “Discover Ciociaria” sono punte di eccellenza in tal senso, muovendosi proprio nell’ottica di una mobilità sostenibile e di un turismo attento alle problematiche dell’ambiente e allo sviluppo di forme nuove di socialità. Mentre richiamiamo tutti all’osservanza delle regole imposte dalla situazione pandemica ancora in atto, non possiamo che ringraziare nuovamente chi sta investendo sullo sviluppo turistico del territorio, assicurando loro l’impegno assoluto e determinato della Amministrazione Comunale. Saremo sempre al fianco di chi valorizza il nostro territorio, e non raccoglieremo mai le provocazioni di chi si ostina a non vedere la accresciuta bellezza dei nostri spazi urbani, restituiti a un utilizzo libero, consapevole, sostenibile e a misura dei più piccoli e delle famiglie.