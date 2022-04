Turisti da ogni parte d’Italia, Isola del Liri fa il pieno di visitatori

“Un sentito ringraziamento a Discover Ciociaria e a tutti i soggetti coinvolti nelle iniziative che hanno reso protagonista Isola del Liri lo scorso week end – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – In particolare le aperture straordinarie dell’ex Cartiera del Fibreno-Lefebvre e Villa Nota-Pisani, già Villa Lefebvre. Questo è il risultato di un paziente lavoro di programmazione turistica che ci permette oggi di cominciare a raccolgierne i frutti. Mi preme sottolineare che senza l’azione determinante di soggetti altamente qualificati che l’amministrazione ha scelto per condividere questo percorso, queste pregevoli iniziative, non avrebbero potuto aver luogo. Questo primi successi ci lasciano ben sperare per il futuro”.

Redazione Isola del Liri