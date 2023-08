Turisti da ogni parte d’Italia, Isola del Liri fa il pieno di visitatori 

“Un’Isola che cresce – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – E sono i numeri a raccontare come sia cambiata nell’ultimo periodo, con una crescita esponenziale che fa bene a tutto il territorio. Le statistiche pubblicate da Airbnb sono chiare. “Le ricerche per i soggiorni ad Isola del Liri sono aumentate del 223% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una durata media del viaggio di tre notti”. Non si transita più nella nostra città per scattare un selfie davanti alla cascata ed andare via. Si sceglie Isola del Liri come meta per un lungo weekend per ammirarne le tante bellezze, per apprezzarne i suoi colori, fermarsi a mangiare in uno dei tanti locali del centro, fare un tuffo nei siti di archeologia industriale di cui ormai si parla in tutta Italia. Isola del Liri è il posto dove le famiglie, i giovani, gli studiosi arrivano per immergersi in un luogo che regala un’offerta turistica diversificata e qualitativamente alta. È un risultato al quale teniamo e di cui siamo orgogliosi perché è il frutto di un progetto collettivo che vede lavorare gomito a gomito il Comune, le associazioni, le reti di impresa, i commercianti e gli esercenti ed i cittadini che vogliono bene alla città e che contribuiscono alla sua crescita anche con una critica, ma che sia sempre costruttiva e non sterile polemica. Anche questo fine settimana si sono registrati numeri da record con lunghe file di turisti per visitare la Galleria Pisani, i siti di archeologia industriale, il Castello Viscogliosi e tutto ciò che di bello stiamo valorizzando e promuovendo giorno dopo giorno”.

Redazione Isola del Liri