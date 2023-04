Turisti da ogni parte d’Italia, Isola del Liri fa il pieno di visitatori

Week end pasquale ad Isola del Liri: tutto esaurito. Insieme alle altre principali destinazioni turistiche italiane, la città delle cascate ha fatto registrare ancora una volta numeri da capogiro risultando fra le mete preferite dai visitatori. “Tutto questo è il frutto di un grande lavoro e della sinergia fra ente, associazioni ed esercenti e oggi, finalmente, Isola del Liri è la meta scelta da migliaia turisti per trascorrere il fine settimana – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Siamo ad aprile, peraltro un po’ freddo, eppure ad Isola del Liri abbiamo avuto ancora una volta il boom di turisti. Ritengo in generale che si possa sempre migliorare e fare di più, e i nostri uffici sono al lavoro per migliorare continuamente l’offerta turistica e i servizi al cittadino. I numeri ci danno ragione e siamo soddisfatti per quello che stiamo creando: una città a misura di famiglia, una città aperta, viva, affascinante, attrattiva, bella. Tutto questo ci da la forza per credere nel nostro progetto, che stiamo realizzando giorno dopo giorno, con la ZTL e l’isola pedonale, per una visione di città aperta e accogliente per ogni visitatore, che potrà goderla pienamente attraverso i suoi punti di forza: le bellezze naturalistiche, la storia, l’archeologia industriale, il cibo e le tradizioni culturali del territorio”.

Redazione Isola del Liri