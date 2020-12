“Dal sindaco di Patrica un attacco politico e strumentale, il solito show a favore di stampa e social network, tra l’altro effettuato senza conoscere la natura del mio progetto di rilancio della Ciociaria: ‘RiparTiAmo-tourism’ – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – La call, rivolta a tutte le associazioni e agli operatori del turismo della Provincia di Frosinone, è stata avviata nel maggio scorso con una campagna di comunicazione massiva sui giornali – dove venivano fornite le indicazioni per iscriversi -, un progetto che ha avuto una grande partecipazione proattiva e trasversale. Siamo arrivati a circa 70 aderenti, da molte delle città della nostra Provincia, indistintamente tra amministrazioni di centrodestra o centrosinistra: tra i tanti aderenti, nessuno proveniva dal territorio di Patrica. Abbiamo da subito iniziato a lavorare con gli iscritti, tramite delle riunioni operative, che ci hanno condotti a realizzare prontamente dei progetti per rilanciare il turismo già nell’estate scorsa: in particolare il logo ‘Ciociaria-aria di emozioni’ e i primi video di Valerio Agnoli, seguendo, per quanto concerne le location, le indicazioni degli aderenti. Il grande successo dei video, ci ha portati ad effettuare una seconda tranche, inserendo altri Comuni che ci avevano contattati, comprendendo il potenziale dell’iniziativa. Tra i tanti sindaci che mi hanno chiamata o scritto, non era presente il sindaco di Patrica. La mia intenzione, però, rimane quella di toccare tutti e 91 i Comuni della Provincia di Frosinone: Valerio Agnoli tornerà in sella nel 2021 per la promozione della nostra Ciociaria.

Ad ottobre, abbiamo presentato un ulteriore progetto nell’ambito della Call, relativo al rilancio dei sentieri della Provincia, un’idea nata dalla collaborazione con l’Associazione Itinarrando, che ha selezionato autonomamente 21 sentieri ciociari da percorrere “a piedi” e non in bici, tra quelli da loro più conosciuti. Dal sindaco, pertanto, una gran confusione e scarsa conoscenza del progetto. Ancora una volta invito le associazioni ad iscriversi alla call tramite la mail ripartiamotourism@yahoo.com: abbiamo tante idee per il rilancio del territorio ciociaro tutto, c’è bisogno di fare rete e non di polemiche per ripartire”.

Redazione Digital