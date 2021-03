Tuorlo croccante con fonduta di caciocavallo e petali di cipolla fritti Ingredienti per 2 persone uovo 2, cipolla 1, farina q.b., pane grattugiato, olio di arachidi per friggere, panna fresca 100 ml, caciocavallo 80 gr, sale, pepe.

Iniziate separando delicatamente i tuorli dagli albumi. Adagiate delicatamente ogni tuorlo al centro di una ciotola dove avrete precedentemente versato del pangrattato e ricopritelo totalmente con lo stesso. Porre in frigorifero per 3 ore circa (più tempo riposa in frigorifero, più facile sarà friggerlo. Io ad esempio ho tenuto una notte intera).

Passato questo tempo, potete iniziare a tagliare con la mandolina la cipolla. Infarinatela e friggetela fino a doratura in olio bollente , sollevandola di tanto in tanto per renderla più croccante. Sgocciolatela, ponetela su carta assorbente. Passate alla fonduta di caciocavallo. In un pentolino aggiungete la panna e portatela a 80° C (la panna deve sobbollire leggermente per intenderci).

Mantenendo la panna a temperatura, aggiungete il Caciocavallo grattugiato, fatelo sciogliere e tenete la salsa in caldo. Adesso possiamo friggere i tuorli. Poneteli delicatamente su una schiumarola e friggeteli per 15 sec in olio bollente. Componete il piatto con la fonduta, le cipolle fritte, il tuorlo croccante, un pizzico di sale e un giro di pepe.

Foto e ricetta di Stefania Mione