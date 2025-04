Tunnel sottomarino più lungo al mondo, in Europa collegamento macchine e treni

Sotto il Mar Baltico è in costruzione il tunnel sottomarino dei record: con i suoi 18 chilometri di lunghezza e 40 metri di profondità il tunnel Fehmarnbelt unirà la Germania con la Danimarca diventerà il più lungo al mondo, abbreviando di circa 160 chilometri l’attuale percorso sul ponte Storebælt. Si tratta di una straordinaria impresa ingegneristica: alcuni segmenti del tunnel prefabbricati saranno posizionati sul fondale marino e poi uniti tra di loro. ll cantiere principale del progetto si trova all’ingresso settentrionale del tunnel, sulla costa dell’isola di Lolland, nel sud-est della Danimarca. «Si tratta di una struttura enorme. In passato sono già state costruite gallerie immerse, ma mai su queste dimensioni» afferma Henrik Vincentsen, amministratore delegato di Femern, la società danese di proprietà statale che sta costruendo il tunnel. «Non si tratta solo di collegare la Danimarca con la Germania, ma anche di collegare la Scandinavia con l’Europa centrale». Aggirando la Danimarca occidentale, la nuova linea ferroviaria dimezzerà anche i tempi di percorrenza tra Copenaghen e Amburgo, da cinque a due ore e mezza, e offrirà una scorciatoia più “ecologica” per il trasporto merci e passeggeri. Una volta completato, il viaggio tra Rødbyhavn, nella Danimarca meridionale, e Puttgarten, nella Germania settentrionale, durerà solo 10 minuti in auto o sette minuti in treno, sostituendo così un viaggio in traghetto di 45 minuti. Il tunnel sarà composto da cinque diverse canne: due tunnel autostradali (due corsie per ogni direzione), due tunnel con binari ferroviari elettrificati e una quinta canna parallela sarà predisposta per i servizi di sicurezza ed emergenza. Tutte le canne saranno collegate a uscite di emergenza poste a 100 metri di distanza e la struttura sarà dotata di un rivestimento antincendio che consentirà di resistere fino a 1350° per esposizioni al fuoco fino a 3 ore. Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2029. Fino ad allora il primato del tunnel stradale sottomarino più lungo del mondo sarà del tunnel di Ryfylke, che si trova in Norvegia e si sviluppa per 14,4 chilometri.

Redazione Digital