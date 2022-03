Tumore al seno, in Ciociaria percordo rosa test genomici e genetici

Visita dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato in occasione del via ai primi test genomici e genetici in Ciociaria alla presenza del direttore generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro. “Una svolta importante che ci permette di estendere anche il test genomico anche nelle Aziende sanitarie locali. L’accesso al test avviene tramite la Breast Unit ed è fondamentale per individuare le cure più adatte alle quali sottoporre le donne a cui è stato riscontrato un tumore al seno e predire anche il rischio di recidive” ha affermato l’assessore D’Amato al termine della visita.

Nello specifico il test prevede l’analisi di un campione tumorale asportato in sede d’intervento chirurgico. La sua valutazione permetterà di individuare le categorie di rischio e, per alcune donne con neoplasia in fase precoce, di evitare trattamenti chemioterapici inappropriati. I primi test sono stati effettuati oggi in occasione dell’open day “Percorso Rosa” (in programma a Sora e Frosinone) che prevede visite oncologiche e informazioni sui comportamenti e stili di vita, con eventuali ecografie mammarie/mammografie.

Redazione Digital