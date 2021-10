“Oggi è la giornata nazionale del tumore al seno metastatico. Una patologia seria che afferisce in larghissima parte le donne, ma anche gli uomini.Sono circa 500 gli uomini che soffrono di tumore alla mammella ogni anno, e l’incidenza della mortalità, purtroppo, è addirittura più alta di quella delle donne del 15%, secondo diverse stime, a causa della scarsità dei controlli e della diffusa disinformazione che fa credere che solo le donne possano esserne colpite. A Falvaterra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piccirilli, e in particolare il Consigliere al decoro urbano Andrea Luciani, e la Consigliera ai servizi sociali Elisa Ceccarelli, hanno illuminato di rosa i portici e Torrione per ricordare l’importanza della Prevenzione. Un atto dovuto visto che anche a Falvaterra abbiamo avuto delle persone care della nostra comunità ad esserne state colpite. La prevenzione è fondamentale, sia per gli uomini che per le donne. Con questo gesto, che ormai ripetiamo ogni anno dal nostro insediamento, miriamo a sensibilizzare la nostra cittadinanza”. Lo comunicano Francesco Piccirilli, Andrea Luciani ed Elisa Ceccarelli.

Redazione Digital