“Il Consiglio regionale del Lazio si è illuminato di viola, ieri mercoledì 13 ottobre, per la “Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Solo nel Lazio nel 2019 sono morte 1.100 donne. La prevenzione è la nostra più grande arma contro questa patologia. Per questo è importante continuare a sensibilizzare le donne e gli uomini (circa 500 i casi di uomini colpiti ogni anno) a sottoporsi a controlli periodici e all’autopalpazione. Per concretizzare l’impegno della Regione Lazio, ho depositato ieri una proposta di legge per istituire anche la “Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico”, un testo frutto del lavoro coordinato con le associazioni, in particolare con ‘Noi ci siamo’, della Presidente Marina La Norcia, fondata dalla giornalista Mimma Panaccione. Ringrazio i tantissimi colleghi che stanno sottoscrivendo la proposta di legge.Un grazie – conclude – particolare per la sensibilità dimostrata al Presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi, che ha prontamente accolto il mio invito ad illuminare di viola il Consiglio”.

Redazione Digital