Trump ha ragione, niente più armi Zelensky dittatore e clown

di Biagio Cacciola

Potrà piacere o no, specie per le sue idee su Gaza ma per quanto riguarda l’Ucraina, Trump ha detto la verità. Zelensky è un dittatore e un clown. E’ lui che ha aggredito il Donbass russofono da anni. E’ lui che non permette all’Ucraina di votare. E’ sempre lui che ha un indice di gradimento in Patria del 4%. E’ lui che ha precipitato quel Paese in una crisi senza precedenti. Con grande scorno di tutti i ‘liberal’ di destra e sinistra europei abituati a una russofobia che con le sanzioni ha precipitato paesi come la Germania in una crisi senza precedenti. Per non parlare dei costi dell’energia che hanno portato il prezzo del gas a costi insostenibili, anche in Italia. Un vero e proprio suicidio fatto di 132 miliardi di euro spostati presso il governo del dittatore ucraino in armi. Una situazione intollerabile specie per un Paese come l’Italia che in Costituzione all’art. 11 ripudiano ogni forma di guerra. Con buona pace di chi credeva di iniziare una campagna militare contro la Russia dimenticando i disastri del 1941. Un atteggiamento responsabile è obbligatorio. L’Unione Europea smettesse di ipotizzare invio di soldati europei in Ucraina e lavorasse per la pace. L’alternativa è quella di scomparire politicamente dallo scenario internazionale.