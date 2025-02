Truffa aggravata, in Ciociaria fermato noto imprenditore

Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato di Frosinone interveniva presso la filiale di un istituto bancario del capoluogo, in seguito a segnalazione da parte della direttrice per la presenza di una persona che effettuava movimenti finanziari sospetti. In particolare, gli operatori dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volante accertavano che un noto imprenditore locale, in qualità di correntista, prelevava la somma di euro 4500 ( quattromilacinquecento) in contanti e a stretto giro effettuava un bonifico urgente di euro 5000 (cinquemila) a favore di una carta di credito. L’operazione veniva effettuato dal proprio conto corrente, sul quale era stata in effetti “bonificata” una somma di denaro, proveniente da altro istituto bancario e segnalata come provento di truffa per frode informatica in danno di altro correntista. La somma prelevata in contanti, veniva immediatamente restituita all’istituto bancario e le operazioni di bonifico, verso la carta di credito, venivano bloccate. Per quanto sopra il soggetto veniva denunciato per il reato di appropriazione indebita e truffa aggravata e la somma di ingente valore, fraudolentemente transitata sul conto corrente, sarà restituita al legittimo proprietario.

Redazione Digital