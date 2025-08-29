Trovati resti umani in Ciociaria, ecco la scoperta delle forze dell’ordine

Rinvenimento di resti umani in località Schito, nel comune di Broccostella (FR) in data 24.08.2025. In data odierna, personale della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Mobile di Frosinone, del Commissariato di P.S. Sora e del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Roma, unitamente al personale della Squadra Cinofili di Malpensa e con l’aiuto del cane molecolare per la ricerca di resti umani, Luna, nonché con il supporto della protezione civile, ha effettuato una massiccia battuta di ricerca in località Schito nel comune di Broccostella per la ricerca di ulteriori resti umani. L’attività dava esito positivo rinvenendosi altri resti della salma. Gli stessi venivano rinvenuti ad una distanza di circa 50 mt dal luogo dei primi rinvenimenti. In mattinata si svolgeva, altresì, il conferimento dell’incarico al medico legale nominato dalla Procura della Repubblica di Cassino al quale spetterà l’estrazione del profilo di DNA per la successiva comparazione e compiuta identificazione della salma rinvenuta nonché per la ricostruzione della dinamica e delle cause del decesso.

Redazione Digital