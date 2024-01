Trovata morta nel suo appartamento, giallo sulle cause del decesso

Una donna di 42 anni è stata trovata morta questa mattina, 17 gennaio, all’interno di casa sua a Trento, nel quartiere della Bolghera vicino all’ospedale Santa Chiara: si tratta di Maria Antonietta Panico, ex candidata della lista Fugatti nel 2018, e poi alle Comunali nel 2020. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata ritrovata dal suo ex marito, a sua volta allertato dalla figlia della donna preoccupata perché non aveva più sue notizie da due giorni. Al momento è giallo sulle cause della morte e gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Nella casa di Panico sarebbero state trovate tracce di sangue e un suo ex compagno – che al momento non si trova – aveva il divieto di avvicinamento. Ma tra le ipotesi sta prendendo forza anche quella della morte naturale, sul posto c’erano numerose bottiglie di alcol e tracce organiche. Il pm di turno è nella casa di Maria Antonietta Panico da ore. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati anche il medico legale per determinare con precisione la causa del decesso che risalirebbe ad almeno due giorni fa. corriere.it