Trovata morta nel suo appartamento, è caccia la responsabile

L’allarme è stato lanciato dai vicini nel tardo pomeriggio, così è scattato l’intervento della polizia in un’abitazione di piazza Sant’Alfonso, nel quartiere periferico di Marianella. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di Nunzia Cappitelli, 51 anni, casalinga, distesa sul pavimento del soggiorno. Una scena che ha subito orientato gli investigatori verso una morte violenta.

In base a un primo esame esterno, la vittima presenta una ferita al capo giudicata non compatibile con una caduta. Sul pavimento è stata trovata una bottiglia di vetro frantumata: un elemento che, fin dalle prime battute, ha spinto gli inquirenti a considerare l’ipotesi del femminicidio. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a confermare dinamica e causa del decesso. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’ufficio Prevenzione generale, del commissariato di Chiaiano e della squadra Mobile, guidata da Giovanni Leuci, che ha assunto la direzione dell’inchiesta. L’abitazione è stata posta sotto sequestro: per ore la Scientifica ha eseguito rilievi, fotografando ogni dettaglio alla ricerca di tracce, impronte o segni di colluttazione. Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma al momento si lavora soprattutto sul contesto familiare e relazionale della donna, che — secondo quanto riferito dai vicini — viveva una vita riservata, senza apparenti problemi. Gli agenti stanno verificando eventuali segni di effrazione e ricostruendo le ultime ore della vittima, anche tramite l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Molti residenti, scossi, hanno atteso in strada mentre proseguivano i rilievi. Nelle prossime ore saranno decisivi i risultati medico-legali e le prime testimonianze raccolte. Quello che appare ormai certo agli investigatori è che la morte della donna non sia stata un evento accidentale, ma l’esito di un atto volontario. Un nuovo femminicidio. corriere.it