Trovata morta in un appartamento, indagano i Carabinieri

Giallo a Manziana, vicino Roma. Sabato mattina è scattato l’allarme per il ritrovamento del cadavere di una donna di 42 anni all’interno di un appartamento in via Santa Severa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che con la sezione rilievi, hanno iniziato una serie di indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e capire se si tratti di un omicidio. Per questo motivo la strada è stata chiusa al traffico in modo da consentire agli investigatori di arrivare fino all’abitazione con dei veicoli attrezzati per i sopralluoghi in caso di reato. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo e chi indaga non esclude alcuna ipotesi al momento. Secondo testimonianze raccolte sul posto all’interno dell’appartamento vivrebbe una famiglia ma non è chiaro dove si trovassero gli altri membri quando la donna, che non avrebbe avuto evidenti segni di violenza, è deceduta e in quali circostanze. I carabinieri hanno anche effettuato rilievi nella parte esterna all’abitazione. Sarà ora l’autopsia a stabilire le cause della morte. corriere.it