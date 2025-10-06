Trovata morta in un appartamento, fermato il compagno

La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell’isola, in località Es Pujols. Nella tarda mattinata di lunedì è stato fermato con l’accusa di omicidio il compagno della vittima, anch’egli italiano. Il consolato italiano a Barcellona ha reso noto il cognome della donna, Asteggiano. Le generalità complete sarebbero Luisa Asteggiano. Secondo i media locali, gli investigatori hanno interrogato fin da subito il compagno. L’arrestato si chiama Ivan Sauna, ha 51 anni ed è originario di Busto Arsizio. La donna viveva stabilmente da anni a Formentera, in un appartamento situato in avenida Miramar: aveva un figlio nato da una precedente relazione. I media spagnoli definiscono «tormentato» il rapporto che aveva con il compagno: quest’ultimo gestiva un’agenzia di vacanze e affitti per turisti sia a Formentera che a Ibiza. Sul corpo della morta sarebbero state riscontrate almeno due ferite di armi da taglio. Secondo la ricostruzione della Guardia Civil la cittadina italiana, dopo l’aggressione, è stata soccorsa nel suo appartamento dal personale di un’ambulanza ma le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Il consolato italiano a Barcellona ha detto che sta seguendo da vicino il caso della morte della signora Asteggiano e che la famiglia in Italia è già stata messa al corrente della tragica notizia. Sempre domenica e sempre a Formentera un’altra donna è stata ferita a colpi coltello ma i due episodi non sono collegati tra loro. corriere.it