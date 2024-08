Trovata morta in macchina, arrestato il marito

Ennesimo femminicidio a Roma. Martedì mattina, intorno alle 9, una donna di 74 anni, Anna Rita Morelli, è stata trovata senza vita dentro la sua auto, una vecchia Panda di colore rosso, a Fonte Nuova, in uno spiazzo in via Palombarese 222, alle porte di Roma. Era seduta al volante, nel lato guidatore. Inutili i soccorsi del 118 che hanno constatato la morte della donna, raggiunta da almeno un colpo di arma da fuoco. Il marito della vittima avrebbe confessato l’omicidio: «Ho ucciso mia moglie», le sue parole entrando in una tabaccheria poco distante dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere della donna. A scoprire il corpo, e a chiamare i soccorsi, è stato lo stesso commerciante che, uscito in strada, si è trovato davanti la macabra scena. Il marito della vittima avrebbe poi atteso nell’esercizio commerciale l’arrivo dei Carabinieri di Mentana e della Compagnia di Monterotondo. Portato in caserma dai militari, la sua posizione è ora al vaglio. corriere.it