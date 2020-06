I Carabinieri di Veroli, a conclusione di attività investigativa hanno deferito in stato di libertà per indebito utilizzo di carta di credito un 55enne del centro poiché dopo aver trovato una carta di credito appartenente ad un’altra persona di Veroli, la quale aveva denunciato lo smarrimento della stessa e l’ammanco di alcune somme di danaro, effettuava degli acquisti presso attività commerciali del posto pagando in modalità contactless.

Redazione Veroli